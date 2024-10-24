一張針卡 致台最大人蛇集團瓦解

【本報綜合報道】台灣彰化縣一名男子兩年前被詐騙集團誘拐，持偽造新冠疫苗接種紀錄卡赴柬埔寨打工，遭警員識破攔下，進而破獲台灣最大人蛇集團。該男子躲過當豬仔命運卻難逃法網，周一被彰化地方法院以行使偽造特種文書罪，拘役20天。

判決書指出，2022年8月4日，陳男受詐騙集團招募從事高薪電腦工作，同意前往柬埔寨波哥山園區，惟抵達機場時未帶新冠疫苗接種紀錄卡，於是使用由詐騙集團提供的偽造疫苗接種卡辦理登機，卻被警員識破逮捕。警方其後循線一舉查獲及逮捕集團首領、綽號「安哥」的劉男，以及幹部余女等人，其中余女判刑3年8月。

持假卡赴柬被截 男子拘役20天 彰化地院審理認為，陳男明知持有偽造疫苗接種卡，仍向航空公司查驗人員出示，損害衞福部管理新冠疫苗及診所接種紀錄正確性，故作出上述判決。

據了解，劉男早年成立人蛇集團，2022年又和妻子在柬埔寨經營詐騙集團，以愛情詐騙、博弈、投資等方式，以歐美人士作為主要詐騙對象。該集團在台灣以徵才方式誘騙至少200台人豬仔赴柬工作，堪稱台灣最大人蛇集團。