破走私槍案 台方赴美取回證物

【本報綜合報道】擁有台籍和美籍的謝姓男子自美國走私16支制式手槍，拆解後偽裝成5箱五金工具，以包裹寄到基隆的電單車行。美國海關發現後，來不及攔截其中一箱，通報台灣警方偵辦並一舉逮捕4名共犯，再溯源緝獲謝男。此案是台方首度赴美取回證物，包括上述槍枝和一萬美元（約7.8萬港元）。

涉案16支 共拘5人 美國海關5月攔截4件藏有槍枝零組件的包裹，但有一件包裹已送往台灣，故通知台刑事局。台警方翌月到包裹收貨地址的電單車行埋伏，伺機將負責在台聯繫物流公司、收受包裹、把風及拆卸包裹取槍的彭姓、鄭姓、葉姓及邱姓疑犯一網成擒，再查出謝男。

謝男從小在美國留學，供稱買槍只是「平常愛玩槍」，5人雖無明顯幫派身份，但檢警懷疑槍枝準備賣給黑幫，正擴大追查。

台刑事局周一與基隆地檢署和美方舉行記者會宣布破案，台灣此前未曾派員赴境外取回槍械證物，今次台美司法互助密切聯繫，台灣檢警4人近日前赴佛羅里達州，與美方一起將槍枝運回台灣鑑定。基隆地檢署偵結後，依違反槍炮罪嫌起訴5人，法院裁定羈押禁見。