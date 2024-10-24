天津肯德基疑用基因改造大豆油 民眾憂情況普遍

【本報綜合報道】連鎖快餐店肯德基在天津市多間門店因使用基因改造大豆油，但未向消費者公布，近日被市場監管部門立案調查。多區市監部門派執法人員到相關門店調查，封存扣押涉事食用油。事件曝光後，消費者關注其他食店有沒有相同問題，其中江蘇南京也有多間同品牌的快餐店無公布其使用的油類情況。

內媒周二報道，天津市場監管執法人員巡查肯德基時，發現店內有兩桶大豆油，查看產品的成分表後發現產品標示加工原料為基因改造大豆。執法人員詢問該店負責人，對方指大豆油主要用於該店烤製類產品，刷在烤盤上，以防止烤的產品出現「黏連」。負責人又表示，這些油多用在早餐類的烤製產品，如豬肉、雞肉，還有正餐類的烤雞翼等烤製產品。

網民指內地無法例規範 網民質疑，內地無法律規定禁用基因改造大豆的食用油，且不少食店使用同類食用油，但亦沒有標註公布，希望有關部門一視同仁，不能選擇性執法。另有網民提及內地《食品安全法》在餐飲服務環節，對購進使用基因改造食品原料用於餐飲服務的，應在就餐場所顯著位置公示上述食品或原料，認為食店應向消費者公開情況，保障大眾知情權。