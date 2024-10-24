潭美逼近菲3死7失蹤 廣東降溫

【本報綜合報道】熱帶風暴「潭美」逼近菲律賓，狂風暴雨在比科爾地區多地引發洪水，至少造成3人死亡，7人失蹤，另有6人受傷，超過38萬人受災。在冷空氣及潭美外圍雲系的共同影響下，廣東多地降溫、沿海風力加大。廣東海事部門表示，珠江口海域風浪較大，多條航路航線停航。

珠江口多條航線停航 菲律賓警方昨日表示，由於目前部分地區通訊中斷，因此傷亡人數仍可能進一步上升。菲律賓國家氣象局預測，潭美昨日晚或今天凌晨在呂宋島北部伊薩貝拉省或奧羅拉省附近登陸，登陸強度可能為強熱帶風暴級別。當局警告潭美路徑內的沿海城鎮將出現強風暴雨和風暴潮，呂宋島主島的政府停工、學校停課。

冷空氣和潭美外圍環流共同影響下，給廣東省帶來大風天氣，各地氣溫將小幅下降。江門氣象台監測預報，昨日到今天該市沿海陣風有7到8級，隨後兩日加強，川山群島所有高速客船、車渡船昨日上午8時半起停航。珠海市海域昨日最大陣風料達7至8級，目前港珠澳大橋水域實測風力已經達6至7級，港珠澳大橋海事局昨日上午7時起亦對內河船實施交通管制，禁止內河船通過港珠澳大橋橋樑航道。