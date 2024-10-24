欺詐醫保揭不斷 首9月當局追回177億元

有機構主動退回 大數據模型揪111間違規 國家醫保局周二表示，今年1至9月全國各級醫保部門共追回醫保資金160.6億元（人民幣‧下同，約177億港元），同比增長38.7%。截至目前，醫療機構通過自查自糾主動退回的金額近36.2億元（約40億港元）。

2024年醫保基金監管趨勢交流會暨藍皮書發布會周二在北京召開，國家醫療保障局基金監管司副司長謝章澍稱，國家醫保局自成立以來，始終把維護醫保基金安全作為首要任務，不斷加大監督檢查力度，探索完善監管方式，建立健全長效機制，鞏固形成打擊欺詐騙保高壓態勢。

飛行檢查覆蓋全國 謝章澍指，特別是今年以來，基金監管工作取得積極成效。截至上月，國家飛行檢查已覆蓋全國所有省區市，檢查500家定點醫藥機構，超過前5年的總和。其中，根據大數據模型線索開展專項飛檢的定點醫藥機構達到185家，查實欺詐騙保機構有111家。

北京大學腫瘤醫院醫療保險服務處副處長劉憶表示，公立醫院要切實落實醫保基金監管的主體責任，建立健全內部管理制度，不斷提升基金使用的安全性。中國醫療保險研究會副會長、藍皮書主編應亞珍指出，要進一步建立健全基金監管長效機制，強化部門綜合監管機制。謝章澍表示，國家醫保局下一步將從推動飛行檢查擴面、做實自查自糾、強化大數據監管、健全長效機制、加大曝光力度等方面持續發力，維護好醫保基金安全，守護好民眾的看病錢、「救命錢」。本報綜合報道