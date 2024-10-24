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中老倡合力推進經濟走廊建設
金磚國家領導人會晤在俄羅斯喀山舉行期間，國家主席習近平周二晚會見老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。習近平指出，中方願與老方加強交流互鑑，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，雙方要繼續做大做強中老鐵路，推進中老經濟走廊建設，打造共建「一帶一路」合作樣板。（綜合報道）
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