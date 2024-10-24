中日韓高層將開會 談辦領導人會議

【本報綜合報道】南韓傳媒周二引述消息人士報道，中日韓三國下周或在日本東京舉行部長助理級高官會議，南韓外交部部長助理鄭炳元、中國外交部部長助理農融、日本外務省外務審議官船越健裕分別作為代表出席，探討籌備下一次三國領導人會議的有關事宜。

韓前議長倡與華尋求合作 據報道，中日韓有望在大框架內，商討明年在日本舉行的三國領導人會議議題、日程等事宜，三國亦計劃明年上半年舉行外長會議。三國今年5月底相隔逾4年重啟三國領導人會議，並商定今後定期舉行該會議。分析指，今次高官會將在中美競爭和朝俄合作的背景下舉行，為三國合作注入動力方面具重要意義。

另外，南韓前國會議長金振杓周二在北京出席中韓建交32周年紀念研討會，指出中美關係、北韓問題、中韓民族主義情緒等，是阻礙兩國關係發展的最大絆腳石。但是他認為，中韓不僅存在結構性挑戰因素，也有積極合作因素，應在半導體、對朝政策等方面尋找合作機會，維護東北亞局勢穩定，從而建立更深層次的互惠關係。