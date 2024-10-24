宋濤晤台代表 籲共同反制文化台獨

宋濤當日會見前往參加首屆海峽兩岸中華文化峰會的台灣文化界代表，指出中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，支持台灣文化界人士共同反制「文化台獨」，促進兩岸同胞心靈契合，堅定中華文化自信，為全面推進強國建設、民族復興偉業增添強大精神力量，在祖國統一進程中鑄就中華文化新輝煌。

劉兆玄表示，在兩岸人民心目中「中華文化」是最大公約數，不管隔了多遠多久，提到中華文化時，這種不會切斷的聯繫就會湧現。他又指出，當前全球治理遇到許多瓶頸，很多國際上的有識之士希望從別的文化吸取智慧，而中華文化超過5,000年未中斷，包括愛好和平、反霸道，以民為本，己所不欲、勿施於人等元素，可對全球發揮重要作用。