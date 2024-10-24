台擬放寬陸客赴金門落地簽證

【本報綜合報道】大陸上月27日宣布恢復陸客前往金門旅遊後，人數持續增長，上周六有706名陸客造訪金門，創下恢復相關旅遊以來單日新高。台灣陸委會主委邱垂正周日前往金門視察小三通假日期間陸客出入境情況時表示，陸委會考慮放寬陸客前赴金門落地簽證。

陸委會主委視察小三通 據金門縣觀光處統計，本月5日至20日前往當地大陸團體旅遊人數累計239人次，個人旅遊累計1,515人次，合共1,754人次；而上周六團體旅遊人數96人次，個人旅遊人數多達610人次。邱垂正表示，數據顯示大陸重啟陸客遊金門後，人流量並不穩定，如何讓金門觀光業享受到穩定有序的旅遊經濟，兩岸都有一定責任。陸委會重視金門縣政府提出的恢復落地簽、放寬簽證效期等意見，將視人流現況及兩岸氛圍評估合理放寬。

金門縣觀光處長許績鑫表示，大陸恢復陸客遊金門具指標性意義，雖然現階段陸客已恢復赴當地，但申辦簽證仍有許多待突破之處。透過邱垂正此訪，縣政府提出爭取簡化審核程序，希望逐步恢復大陸居民離島落地簽證，加快推展恢復陸客遊金門的進程。陸委會經濟處長葉凱萍趁機邀請金門縣旅行商業同業公會理監事代表交流座談，承諾將搜集整理與會人員的建議，作為日後政策研議參考。