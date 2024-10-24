多國專家包括中國 福島附近取樣海水

【本報綜合報道】中日雙方上月達成共識，日本接受對福島核污水排海的長期國際監測和中國等所有利益攸關國參與獨立取樣監測、實驗室分析比對。內媒昨日報道，在國際原子能機構（IAEA）組織下，包括中國在內的多國專家近日前往福島第一核電站附近海域，獨立開展海水取樣活動。

IAEA發布消息，該機構上周二在福島第一核電站附近海域開展海洋採樣活動，來自中國、南韓和瑞士的專家參與其中，他們親手採集樣本，之後能在各自實驗室進行後續的分析工作。IAEA總幹事格羅西表示，將確保附加措施在該機構框架下恰當實施，保持過程的完整性和完全透明。

IAEA稱過程透明 這是在中日就福島核污水排海問題達成共識後，IAEA在福島第一核電站附近海域採取追加措施的第一個實際步驟。內媒指出，在中國國家原子能機構統籌下，國內多間專業研究機構加入IAEA的環境放射性測量分析實驗室網絡，將持續參與其框架下對福島核污水的監測工作，採集相關樣本並分析。