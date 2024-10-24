遼寧號編隊穿台海 台軍方嚴密監控

台灣防務部門昨日表示，大陸解放軍海軍遼寧號航母編隊於周二晚間由東沙附近海域經台灣海峽北駛，台軍運用聯合情監偵系統嚴密掌握，適切警戒與應對。在北京，外交部發言人林劍強調，台灣是中國的領土，中國的航母在自己的領土和領海行駛是再正常不過的事情。

台防務首長顧立雄昨日上午出席立法院專案報告時指出，大陸上周進行的「聯合利劍-2024B」演習雖劃定封控區域，但沒有實際經緯度，也沒限制海空運通行。他認為，若大陸真的要封鎖台灣，按照國際法規範是禁止所有機艦進入區域，這已視同戰爭行為。根據統計，經過台海的海上運輸產值約佔全球運輸產值五分之一，達2.45萬億美元（約19.11億港元）。他強調，如大陸按國際法定義封鎖台灣，國際不可能坐視不管。

台國防部昨日另公布，截至當日上午6時的24小時內，台軍偵獲解放軍機15架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動，其中11架次軍機逾越海峽中線，進入台灣中部、東南及西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

台稱大陸軍演為塑造有力壓迫 台防務部上周日曾表示，遼寧號航母編隊於當天駛入巴士海峽附近海域，預判可能進入西太平洋活動。大陸隨即在周一宣布舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，根據台方公開訊息，圍台軍演期間遼寧號在台灣東南方應變區外，並派出殲15艦載機侵擾台灣東部空域。

日本防衞省統合幕僚監部上周二發表報告指，遼寧號艦載機在當日和前一日升降次數高達140架次，其中戰機90架次、直升機約50架次。台防務部情次室次長謝日升中將當時在記者會表明，「聯合利劍-2024A」演習目的是對於可能馳援台灣的友邦遂行「反介入/區域拒止」，「聯合利劍-2024B」目的則是形塑解放軍有能力從海上對台灣形成軍事壓迫。

在北京，林劍指台灣當局無論說甚麼、做甚麼，都改變不了台海兩岸同屬一個中國的事實，也改變不了台灣終將統一、也必將統一的大勢。他回應提問時亦指出，台灣是中國的一個省，不存在甚麼「國防部」，也不存在甚麼「國防部長」，亦重申這不是一個外交問題。本報綜合報道