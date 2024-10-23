俄羅斯形勢大好 普京再建議和談

在烏克蘭入侵俄羅斯庫爾斯克州，卻面對軍隊兩萬多人死傷及可能在境內被全殲，加上紅軍城被圍及可能終至失守的悲慘軍事形勢下，上周俄羅斯總統普京再公開表示俄羅斯已準備好和談，外長拉夫羅夫更在公開講話中詳細列明和談的6點：烏克蘭不能加入北約；烏克蘭保持中立不結盟；重新恢復先前烏克蘭國會廢除烏境內俄裔人民的少數族裔基本權利；恢復被禁制的烏境內東正教會；西方不能再利用烏克蘭作戰爭代理人；烏政府接納已透過公投納入俄疆土的烏東4州之法定地位。

透過進攻加大籌碼 普京今次提出的不止是停火協定，而是一個可達到長久議和的程序。他回答詢問時表示，由於俄羅斯與沙特阿拉伯的國王及王儲有高度友好互信的關係，他深信沙特作為和談中介，加上中國、巴西和其他金磚國家的支持，在沙特舉行和談非常可行。他重申，和談應建基於2022年3月伊斯坦布爾和談的基礎，當時是西方介入，使烏克蘭政府否定和談框架及拒絕和談，如今烏克蘭政府可重新通過接受這框架文件及重啟和議。

根據2022年伊斯坦布爾框架文件部分被公開的資訊，明顯烏東4州當時仍可保留為烏克蘭領土的自治州地位，而克里米亞的政治歸屬則可透過新一次公投決定，本來對烏克蘭非常有利。惟經過逾兩年半的戰爭代價，明顯俄羅斯會要求更多對烏克蘭的懲罰性回報及透過收回烏東4州，以達致俄羅斯國家安全及烏東俄民權益的更大保障。

10月18日，美英法德4國元首在柏林舉行閉門會議後，雖然一致譴責俄羅斯及表示繼續支持烏克蘭，但德國總理紹爾茨之後卻表明北約不會讓俄烏戰爭升級，暗示澤連斯基不能成功誘使北約派兵入烏助戰，烏克蘭面對失敗要依從和談終戰。

普京今次的策略和伊斯坦布爾和談期間截然不同，當時和談俄軍撤離包圍基輔及不少戰線，更被北約解讀為力有不逮而採取大力支援烏軍進擊；今次普京是不會停戰，明顯會透過繼續進攻迫使烏軍崩潰，令烏政府及早止損和談，俄政府更可加大談判籌碼。普京更需要的是，和談後恢復與歐洲重建和平友好的關係。今次普京在金磚峰會前夕伸出橄欖枝，明顯是爭取與會的友邦及南半球的同情支持。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻