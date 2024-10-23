類黃酮餵養蜜蜂 保護傳粉建奇功

補充劑攙食物巢內輸送 排除害蟲 蜜蜂作為傳粉者，對保護自然生態系統和糧食生產至關重要。哥倫比亞與美國研究團隊早前開發出一種食物補充劑，可以保護蜜蜂免受農藥侵害及神經損傷。相關研究論文已刊於國際科學期刊《實驗生物學期刊》。

領導這項研究的羅薩里奧大學副教授里韋羅斯（Andre Riveros）介紹，合成化學農藥會令蜜蜂的學習和記憶力下降、決策和運動受損以及防禦疾病的能力下降，蜜蜂接觸農藥後可能會忘記花朵或蜂巢的位置，導致無法有效傳粉或死亡。為此，研究團隊找到對人類具有生理保護作用的類黃酮，並推斷其同樣對蜜蜂有效。

免受農侵 改善學習記憶力 類黃酮是一種源自植物的次級代謝物，以抗氧化、抗發炎和保護特性等聞名。研究結果顯示，用富含黃酮類化合物的食物餵養的蜜蜂，表現出顯著的保護作用，免受農藥造成的損害，牠們的記憶力明顯更好，學習表現、決策能力和運動控制能力都得到改善。

該補充劑由分子混合物組成，蜜蜂只需攝取微小液滴，便能在幾天內發揮效用。里韋羅斯表示，這種補充劑只在蜂巢內混合食物提供給蜜蜂，害蟲無法進入且不存在，確保只有蜜蜂受到保護，將害蟲排除在外。本報綜合報道