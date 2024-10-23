馬斯克向選民派錢 前官員促司法部調查

馬斯克

【本報綜合報道】距離美國總統選舉僅餘兩周，共和黨總統候選人特朗普、民主黨總統候選人賀錦麗周一繼續分別在關鍵搖擺州拉票。美國富豪馬斯克上周六起每天向一名簽署指定請願書的登記選民發放100萬美元（約780萬港元），11名前共和黨官員和政府律師已去信司法部，要求調查是否違反選舉法律。

特朗普賀錦麗往搖擺州拉票 特朗普在北卡羅萊納州會見參與應對颶風海倫妮的救援人員，並稱不擔心當地投票系統。被問及當地一名男子因涉嫌威脅傷害聯邦緊急事務管理署（FEMA）員工而被捕，特朗普強調民眾要有發聲空間。在北卡羅萊納州集會演說時，他誓言引用外國敵人法應對移民問題，並加速清除當中黑幫成員。他又指控民主黨試圖在今年選舉舞弊，但未詳細解釋。

賀錦麗在賓夕凡尼亞州獲共和黨前聯邦眾議員、前副總統切尼女兒伊莉沙白（Liz Cheney）站台。賀錦麗敦促因覺得特朗普行為滑稽和幽默而支持他的選民，需充分理解他對民主構成威脅，並警告若他勝選，俄羅斯總統普京將進入烏克蘭首都基輔。賀錦麗另表明，自己不會是現任總統拜登的延續，並強調應增加最低工資，指摘特朗普拒絕對此表態。