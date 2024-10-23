美勢禁投資華AI 防助解放軍發展

【本報綜合報道】英媒周一引述美國政府公告指，美國限制對中國在人工智能（AI）領域部分投資的相關規定，正進行最終審查，意味這些限制措施快將出台。有財政部高官透露，相關規定特別禁止美國投資者，資助可用於武器瞄準、戰鬥和位置追蹤等軍事應用的中國AI系統。

相關投資須獲財政部審核 相關規定源於去年8月美國總統拜登簽署的行政命令，旨在是防止美國投資者的技術專長幫助中國軍事發展。相關規定亦將要求美國投資者，在進行某些AI及其他敏感技術投資時，必須向財政部報告。最終規定將限制對中國在AI、半導體、微電子和量子計算領域的投資，目前由白宮管理和預算辦公室審查，或在一周左右內發布。

美國前財政部官員布萊克（Laura Black）認為，美國政府可能會在大選前公布相關規定，預計將進一步明確AI的覆蓋範圍和受限合夥人的門檻，負責監管這些規定的財政部辦公室通常會在規定生效前，提供至少30天的通知期。財政部發言人暫未回應上述消息。