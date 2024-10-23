華65項人道醫療物資運抵黎國

【本報綜合報道】中國援助的緊急人道主義醫療物資，在黎巴嫩時間周一早上11時48分運抵貝魯特國際機場，共3,601箱，包括麻醉劑、即棄氣管插管、手術衣、吸氧面罩等65項醫療物資。中國駐黎巴嫩大使錢敏堅和黎巴嫩公共衞生部長阿卜亞德出席交接儀式，並簽署物資交接證書。

裝載人道主義醫療物資的飛機從上海起飛，飛行超過11個小時，周一抵達貝魯特拉菲克哈里里國際機場。中國國家國際發展合作署新聞發言人本月8日曾表示，近期黎巴嫩和以色列局勢升級，黎巴嫩多地發生通訊設備爆炸和空襲事件，造成大量傷亡。應黎巴嫩政府請求，中國政府決定向黎巴嫩提供緊急人道主義醫療物資援助，以幫助當地開展醫療救助工作。

稱不滿針對平民襲擊

錢敏堅表示，作為黎巴嫩的友好夥伴，中國堅定支持黎巴嫩維護主權、安全和民族尊嚴，堅決反對針對平民的無差別襲擊。阿卜亞德指出，中國不是第一次和黎巴嫩站在一起，記得在抗擊新冠疫情和貝魯特港爆炸後，中方都向黎方，特別是黎公共衞生部提供了援助，衷心感謝並讚賞中國在困難時刻的團結舉動。