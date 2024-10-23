以攻真主黨300目標 續鎖定金融機構

以色列國防軍周一表示，過去24小時內打擊了黎巴嫩真主黨約300個目標，空襲範圍不斷擴大，目前也鎖定真主黨的金融機構；黎巴嫩則發射20枚火箭炮到以色列中部及北部。另外自去年10月新一輪以巴衝突爆發以來，以軍已擊殺約2,000名真主黨武裝人員，其中約1,200人在以軍對黎南部開展的地面行動中死亡。另外，真主黨宣布對以色列總理內塔尼亞胡的私人住宅遭無人機襲擊一事負責。

以軍表示，真主黨目前估計仍保留數千枚火箭彈，數量約為本輪衝突前的30%。隨着真主黨領導層被以軍瓦解，真主黨已無法按計劃實施對以大規模火箭彈襲擊。以軍參謀總長哈列維稍早指出，約有30個目標屬於與真主黨有關聯的金融機構。

以軍還提到，會對真主黨和他們在黎巴嫩首都貝魯特及整個黎國境內的金融網絡發動更多攻擊。軍方發言人哈加里指出，會繼續攻擊黎巴嫩各地的真主黨目標，包括貝魯特、達希耶。

擊殺真主黨匯款部門主管 以軍證實，周一在敍利亞發動空襲，聲稱擊殺黎巴嫩真主黨匯款部門負責人，指這個部門負責將伊朗的現金輸送給真主黨，強調會繼續在敍利亞及其他地方，向真主黨採取行動。另一方面，以色列警方拘捕7名以色列公民，指他們過去兩年收取加密貨幣等報酬，為伊朗收集情報，對象是以色列人，並拍攝以色列導彈防禦系統、空軍、海軍設施及發電廠等。當局指已粉碎多宗由伊朗策劃，包括招募以色列人做間諜及從事暗殺的圖謀。

黎巴嫩官員則稱，以軍周一晚對貝魯特南郊的達希耶進行13次空襲，並攻擊吉納區的拉菲克•哈里里大學醫院的停車場，造成至少13人死亡。貝魯特國際機場一帶同樣遇襲，導致機場主跑道暫時關閉，該國中東航空公司一架客機被迫改用其他跑道降落。以軍空襲前向達希耶7個目標的居民發布撤離令，多人開車和步行逃離。黎巴嫩則向以色列發射火箭炮還擊，特拉維夫一度響起防空警報，並宣布進入緊急狀態，本古里安機場暫停所有航班升降。

以斥用醫院地庫藏39億財物 另外，以色列軍方指控黎巴嫩真主黨利用醫院作為掩護，建立地庫收藏現金，其中在首都貝魯特的一間醫院內，估計收藏了總值約5億美元（約39億港元）的現金和黃金。不過醫院負責人否認，指可以容許政府軍到醫院檢查；院方亦開始疏散病人，以防受到襲擊。本報綜合報道