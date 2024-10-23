摩爾多瓦入歐公投 僅過半數通過

桑杜

【本報綜合報道】接壤烏克蘭的摩爾多瓦周日就是否加入歐盟舉行公投，在俄羅斯干預疑雲下，以贊成票僅僅過半數通過。立場親歐的總統桑杜形容在爭取加入歐盟過程中勝出艱辛一仗，歐洲議會議長梅措拉表達祝賀，俄羅斯則質疑選舉不公平。

下月舉行次輪總統選舉 摩爾多瓦選民周日投票選舉總統，同時可投票就國家是否加入歐盟表態。中央選舉委員會公布贊成票佔50.46%，僅比反對票多約8,000票，在點算逾九成選票時仍是反對票些微領先，但完成點票後贊成票後來居上。至於總統選舉，尋求連任的桑杜獲約42%選票，立場親俄的前總檢察長斯托亞諾格洛（Alexander Stoianoglo）獲約26%選票，因沒人得票率過半，將於下月3日舉行次輪總統選舉。

歐盟表示，摩爾多瓦的入歐公投和總統選舉首輪投票，都受到俄羅斯空前的干預和恫嚇而蒙上陰影。曾任歐盟理事會主席的波蘭總理圖斯克發文稱讚摩爾多瓦是個勇敢的國家，並讚揚桑杜能令俄羅斯大怒、令歐洲印象深刻並再次拯救其國家。桑杜否認選舉有問題，反指有外國散播不實消息，甚至買票，試圖干預公投，批評是攻擊摩爾多瓦的主權。