元首峰會會晤 中方：與俄砥礪前行

【本報綜合報道】金磚國家領導人第十六次會晤昨天至明天在俄羅斯喀山舉行，是擴員後首次峰會。俄羅斯總統普京與金磚國家新開發銀行行長羅塞芙及印度總理莫迪會面後，下午與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。習近平表示，中俄關係風雨兼程、砥礪前行，取得一系列開創性成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道。

36國出席 包括伊朗總統

按照峰會計劃，各國領導人當晚在喀山市政廳出席非正式晚宴，晚宴結束後，普京將與埃及總統西西開展工作接觸。出席金磚國家峰會的將有36個國家，其中22個國家以最高級別出席，另有6個國際組織的領導層。其他與會者包括伊朗總統佩澤希齊揚、土耳其總統埃爾多安、聯合國秘書長古特雷斯等。法媒指出，不出席下月18至19日在巴西舉行二十國集團峰會的普京，在自家舉辦他的替代峰會金磚國家峰會，作為東道主將對外展示他沒被孤立，並告訴西方俄羅斯不缺盟友。