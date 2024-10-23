傳俄朝國旗戰場上並列 平壤斥出兵赴烏屬謠言

韓擬派員監測 或供武器援烏 南韓日前公開證據指控北韓派遣地面部隊到俄羅斯，準備部署到烏克蘭作戰，網上甚至流傳戰場照片顯示俄朝國旗並列。北韓常駐聯合國代表團周一就朝方出兵援俄消息反駁，斥責這是毫無根據的謠言。北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正，嚴斥南韓及烏克蘭對擁核國家發起挑釁。韓媒指，金與正的言詞中，以粗口辱罵南韓及烏克蘭。

聯合國紐約總部周一舉行聯合國大會第一委員會會議，烏克蘭政府代表指根據資料研判，北韓或在不久將來與俄軍一道部署約1.1萬名正規軍抗烏。北韓代表團一名負責人就此行使答辯權稱，代表團認為有關所謂朝俄軍事合作的謠言有損主權國家之間合法友好的合作關係，抹黑北韓形象，不值得置評，又指有關國家所主張的主權國家間武器轉移不符合裁軍與國際安全這一討論主題。

呂特尹錫悅通話談雙邊合作 北約秘書長呂特同日發文公開當日與南韓總統尹錫悅通電話的消息，二人討論雙邊合作關係、軍工合作、大西洋與印太地區的共同安全事宜，另指摘北韓向俄烏戰爭派兵援俄意味高度升溫軍事緊張局勢。南韓總統辦公室則指，二人共享北韓派兵援俄事宜的相關訊息，並討論應對方案。尹錫悅認為俄侵烏、俄朝盲目深化軍事合作再次印證印太和大西洋地區的安全關係密不可分，並對朝鮮半島乃至世界和平構成威脅，韓方不會坐視不理。

朝中社昨天報道，金與正將南韓和烏克蘭稱作「瘋子」、「精神失常者」，稱兩國是「美國馴養的不識好歹的狗」，針對擁核國家胡亂叫囂無法收拾殘局的妄言。她說，南韓「軍痞」鹵莽侵犯北韓主權的行為是絕不可容忍的窮兇極惡的軍事挑釁。她表示，朝方正持續調查南韓無人機事件，將會進一步詳細分析，揚言誰也無法預測到平壤的報復和報仇將如何完成。

金與正指韓烏挑釁擁核國 韓聯社引述消息人士透露，南韓政府正考慮向烏克蘭派遣軍事人員，監察北韓士兵的戰術和戰鬥能力，並參與審問被俘虜或從戰場逃脫的北韓士兵。曾從事與針對北韓情報單位以及具備相關監察經驗的南韓軍事人員，將獲優先考慮加入監視小組。報道指，軍方已派出同類監察小組前往以色列，重點了解以軍對哈馬斯突襲的準備和應對措施，以及哈馬斯使用北韓武器的特性和性能。

報道指，南韓政府正觀察朝俄軍事合作趨勢，視乎北韓派兵、俄羅斯向北韓提供軍事技術支援等情況，採取循序漸進反制措施，依照提供非致命軍事補給品、防禦武器、致命武器次序援烏。即使提供致命武器，韓方會首先考慮通過間接方式提供，而非直接。烏克蘭希望南韓提供防空系統，包括南韓天弓一型及二型中程地對空導彈防禦系統。

南韓國家安保室室長申源湜昨天主持召開國家安全保障會議，討論北韓派兵援俄的應對方案。國家安保室第一次長金泰孝在記者會上敦促北韓立即撤軍，並警告若朝俄軍事勾結持續，南韓政府不會對此坐視不理，將與國際社會堅決應對。為應對俄朝軍事合作嚴重威脅南韓國家安全，政府將綜合考慮各種可能性，準備採取分階段措施應對。本報綜合報道

金與正 衞星圖片顯示北韓士兵或身處俄羅斯。 網傳烏克蘭出現俄朝國旗並列（箭嘴示）的圖片。