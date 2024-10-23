西班牙詐騙犯滯留 台兩度遣送出境

台移民署依違反入出國及移民法規定，要求奧納特在今天前離境。奧納特上周六凌晨搭機離台前往新加坡，卻因台灣、新加坡和西班牙三方政府溝通出現問題，新加坡當局拒讓其入境並遣送回台。奧納特在台灣透過律師向法院再度聲請提審，企圖停留在台灣，但移民署在提審結果出爐前，再度將奧納特遣送出境，據稱他今次飛往歐洲。