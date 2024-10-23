西班牙詐騙犯滯留 台兩度遣送出境
【本報綜合報道】台灣移民署日前將西班牙籍詐騙疑犯奧納特（Salvador Alejandro Llinas Onate）強制驅逐出境，遭新加坡當局遣返。奧納特回台後一度滯留機場收容中心，於周日再度遭台移民署遣送出境。
台移民署依違反入出國及移民法規定，要求奧納特在今天前離境。奧納特上周六凌晨搭機離台前往新加坡，卻因台灣、新加坡和西班牙三方政府溝通出現問題，新加坡當局拒讓其入境並遣送回台。奧納特在台灣透過律師向法院再度聲請提審，企圖停留在台灣，但移民署在提審結果出爐前，再度將奧納特遣送出境，據稱他今次飛往歐洲。
案涉2.5億元 國際刑警通緝
奧納特多年前在意大利犯下汽車租售詐騙案，涉案金達3,000萬歐元（約2.5億港元），屬國際刑警組織通報的紅色通緝對象。為避免外國犯罪者將台灣視為避風港，台灣移民署積極聯繫遣返事宜。由於台灣與西班牙沒有直航航班，因此當台移民署與西班牙派駐東南亞的辦事處取得聯繫，讓奧納特經由第三地遣返回西班牙。
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