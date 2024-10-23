德連環強姦案 華使館發安全提醒

【本報綜合報道】德國發生多宗針對中國女子的連環強姦案，今年以來至少4人遭性侵，當地警方已發布警示。中國駐法蘭克福總領館周一亦發布關於該館領區系列強姦案的情況通報及安全提醒，指疑犯疑似中國籍，常冒充女性身份相約受害者並犯案。

疑犯似中國籍 冒充女性租屋 中國駐法蘭克福總領館通報，根據目前德國警方公布的案情，疑犯慣用作案手法是冒充女性，通過微信、小紅書等平台的招租廣告，以租屋、預約民宿的名義前往受害者招租的住所，在見面後實施性侵害。館方對此高度重視，在接獲相關案情後，第一時間與領區警方聯絡，並展開協同配合，促其迅速破案，切實保障在德中國公民的人身安全。

領區黑森州警方已用德文、中文和英文發出警情通告，開通中文熱線電話，正聯合檢察機關調查有關案情。中方相關部門正就此案與德國主管部門保持溝通協作，全力維護中國公民合法權益。總領館又提醒在德的女性同胞在接待看屋或購屋者時提高警惕，不要單獨接待訪客，時刻保持通訊暢通。