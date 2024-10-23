足療館賣淫 4人囚2.5至5年

城西區檢察院指控，涉事足療館實際控制人羅×去年聘用馬××、柔×、楊×，以招募賣淫女、向嫖客介紹賣淫項目、提供賣淫場所等方式組織安排多名婦女賣淫。其中馬××擔任總經理，柔×擔任店長，楊×擔任副經理，4人分工明確，共同管理並且營運該足療館內的賣淫活動。柔×和楊×同年12月在足療館內被抓獲歸案，羅×和馬××之後也被民警傳喚到案。