足療館賣淫 4人囚2.5至5年
【本報綜合報道】青海省西寧市城西區虹水立方足療館被查獲暗藏「特殊服務」，組織多名婦女賣淫。中國裁判文書網周日披露，城西區人民法院對這宗組織賣淫案公開宣判，4名被告分別被判囚兩年半至5年。
城西區檢察院指控，涉事足療館實際控制人羅×去年聘用馬××、柔×、楊×，以招募賣淫女、向嫖客介紹賣淫項目、提供賣淫場所等方式組織安排多名婦女賣淫。其中馬××擔任總經理，柔×擔任店長，楊×擔任副經理，4人分工明確，共同管理並且營運該足療館內的賣淫活動。柔×和楊×同年12月在足療館內被抓獲歸案，羅×和馬××之後也被民警傳喚到案。
自願認罪認罰
公訴機關認為上述4人的行為構成組織賣淫罪，他們對被指控的事實和罪名無異議，並且自願認罪認罰。羅×因為犯組織賣淫罪被判囚5年，罰款3萬元（人民幣‧下同，約3.3萬港元）；馬××則被判囚3年半，罰款一萬元（約1.1萬港元）；另柔×被判囚3年，罰款一萬元；楊×被判囚兩年半，罰款5,000元（約5,500港元）。
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