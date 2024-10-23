京華城案 柯文哲秘書列被告

【本報綜合報道】台灣台北市前市長、民眾黨主席柯文哲的秘書許芷瑜疑於檢廉針對京華城改建弊案發動偵查前出境，至今未歸。台北地檢署表示，檢察官已依違反政治獻金法等案由，將許芷瑜改列為被告。民眾黨立委張啟楷質疑媒體指導檢方辦案，最離譜的是每天一個版本，先前檢方才發聲明強調許芷瑜是證人，一下子又改列她為被告，希望檢方盡快說明。

台媒昨日報道，早在今年3月，柯文哲即下令許芷瑜離開台灣。許芷瑜今年5月與時任柯文哲競選總部財務長李文宗交接款項後，隨即以讀書為名出境到日本。但她今年8月27日突然回台，收到柯密令後又隨即赴日。檢方已確定將她列為洗錢被告，未來完成程序後，將透過司法互助通報系統，告知日方她所涉的犯罪事實。民眾黨立委林國成批評，台媒從頭開始寫的科幻小說，至今沒有一件是真的，好像每次都在指揮檢方辦案，或是檢方利用媒體放話，雙方之間非常複雜。

台北地檢署昨日上午聲請延押台北市議員應曉薇以及威京集團主席沈慶京，應女的助理吳順民則因已供認為她收賄的事實，獲檢方聲請交保停押，不排除轉為污點證人。檢方認為，應女與其餘共犯或證人供述歧異，且就她收受威京集團政治獻金部分，仍待追查相關證人或可能的共犯，有事實足認她有勾串共犯或證人之虞。考慮到她與案件相關人員聯繫緊密，而沈慶京仍是威京集團主席，對該集團具實質影響力，檢方認為若未予延長羈押二人，恐加深案情隱晦不明，難以有效追訴。