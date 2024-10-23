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中梵主教臨時協議延長4年
中國外交部昨日表示，中方與梵蒂岡決定將雙方關於主教任命的臨時性協議再延期4年。這是該協議第三度延期。外交部發言人林劍稱，《中梵雙方關於主教任命的臨時性協議》自2018年簽署以來，已於2020年和2022年兩次延期，雙方均積極評價協議執行的成效。（綜合報道）
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