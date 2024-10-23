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賴清德派林信義赴下月APEC
亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議下月15日至16日在秘魯利馬舉行，台總統府發言人郭雅慧周一宣布，總統敦請台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席該會議，希望他以專業經驗與豐富閱歷，於會上完整闡述台政府政策內涵，有效提升台灣能見度及重要性。（綜合報道）
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