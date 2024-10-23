王毅與日高官通話 稱推進戰略互惠關係
【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周一應約跟中日高級別政治對話日方牽頭人、日本國家安保局長秋葉剛男通電話。
王毅說，石破茂政府成立以來，確認將全面推進中日戰略互惠關係，無意同中國脫鈎斷鏈，堅持福島核污水排海問題雙邊共識，願同中方開展高層交往和各領域對話合作，中日關係實現平穩開局。
盼日方恪守一中承諾
王毅強調，中方對日政策保持連續性、穩定性，願繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，推動中日關係健康穩定發展。他希望日方尊重中方核心利益，恪守一個中國承諾，同中方相向而行，堅持中日互為合作夥伴、互不構成威脅的定位，堅持相互支持對方的和平發展，維護鞏固雙邊關係政治基礎，為兩國各領域合作注入新的活力，為地區和平穩定作出中日貢獻。希望日本新內閣展現新氣象，中日關係實現新出發。
秋葉剛男表示，日本堅持致力於全面推進日中戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。願同中方一道，着眼兩國關係發展大局，維護當前雙邊關係發展勢頭，開展方向性、戰略性對話，對外釋放更多積極信號。
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