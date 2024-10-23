王毅與日高官通話 稱推進戰略互惠關係

王毅說，石破茂政府成立以來，確認將全面推進中日戰略互惠關係，無意同中國脫鈎斷鏈，堅持福島核污水排海問題雙邊共識，願同中方開展高層交往和各領域對話合作，中日關係實現平穩開局。

盼日方恪守一中承諾

王毅強調，中方對日政策保持連續性、穩定性，願繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，推動中日關係健康穩定發展。他希望日方尊重中方核心利益，恪守一個中國承諾，同中方相向而行，堅持中日互為合作夥伴、互不構成威脅的定位，堅持相互支持對方的和平發展，維護鞏固雙邊關係政治基礎，為兩國各領域合作注入新的活力，為地區和平穩定作出中日貢獻。希望日本新內閣展現新氣象，中日關係實現新出發。