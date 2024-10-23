美倡增部分商業交易限制 護數據

【本報綜合報道】美國司法部周一提出制訂新規，透過對某些商業交易施加新限制，保護聯邦政府數據及美國人的大量數據，避免落入中國、伊朗、俄羅斯、委內瑞拉、古巴及北韓等國家手上。

免落入中俄朝伊等 司法部根據總統拜登的行政命令，今年3月已提出建議，近日更詳細交代不能轉移的數據類型及數量，包括逾100名美國人的人類基因組數據、逾1萬人的個人健康及財務數據，同時禁止轉移逾1,000台美國設備的精確地理位置數據等。

當局會禁止同知道數據最終會流向受關注國家的數據交易商進行交易，同時禁止轉移任何美國政府人員的數據，可通過刑事及民事處罰來強制遵守規定。

美國財政部轄下的外國投資委員會，2018年以國家安全為由，阻止阿里巴巴旗下的螞蟻金服收購美國電匯公司速匯金國際（MoneyGram），原因是擔心會出現可識別出美國公民身份的數據安全問題。有華府官員表示，如果中國短片分享平台TikTok將美國用戶的敏感數據，傳回中國母公司字節跳動，可能違反新規。