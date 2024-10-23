中印達邊境巡邏協議 緊張降溫

【本報綜合報道】印度外長蘇傑生周一表示，已與中國達成邊境巡邏協議，令局勢回復到2020年時。中國外交部發言人林劍昨日表示，中印雙方近來通過外交和軍事渠道，就中印邊境有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達成解決方案，中方下一步將與印方落實好上述解決方案。

曾任駐華大使的印度外交部秘書唐勇勝表示，兩國外交及軍事談判代表過去數周一直保持密切聯繫，經討論後已就印中邊界實際控制線沿線巡邏安排達成協議，從而實現脫離接觸，解決2020年出現的問題。有印度高級軍官透露，為避免衝突，兩國邊境守軍將從現時的位置稍為後撤，以避免對峙及衝突，並且會按照已商定的時間表巡邏。

兩國領導人即將會面 有印度官員表示，今次協議出現於中印兩國領導人昨日至明日在俄羅斯喀山出席金磚國家領導人會晤前夕，可能進行雙邊會面鋪平道路，若成事將是兩人4年來首次會晤。

中印兩軍2020年5月在拉達克地區對峙，同年6月在加萬谷爆發流血衝突，造成20名印度士兵及4名解放軍官兵死亡，導致兩國關係轉差。近年經歷多輪談判，將部分地區的守軍後撤，停止在拉達克地區邊境沿線多個地點的巡邏，以避免爆發新的衝突。

蘇傑生