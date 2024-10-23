距台灣最近島嶼 解放軍實彈演習

頻頻示威 東部戰區亦進行防化兵噴火訓練 解放軍在上周一剛完成「聯合利劍-2024B」圍台軍演，昨日再在距離台灣本島最近的福建沿海牛山島開展實彈射擊。台國防部不排除此舉是結合台海動態，擴大威懾效應的做法之一，將嚴密監控和適切應對。台行政院長卓泰榮同日表示，不論演習規模有多大，都不該頻繁且靠近台灣。而隸屬解放軍東部戰區、駐地福建廈門的第73集團軍，近日亦組織防化兵噴火訓練。

台指年度例行演習 據福建省平潭縣海事局周一發布的航行警告顯示，自昨日上午9時至下午1時，福州市平潭縣沿海的牛山島將開展實彈射擊，期間禁止所有船舶駛入演習區域。大陸實彈射擊引起台媒關注，台國防部昨日上午發新聞稿回應指，該項活動是解放軍年度例行性演習之一，台軍運用聯合情監偵系統密切掌握，並分析其軍事活動及意圖。

卓泰榮昨日接受訪問時指出，軍演是破壞區域和平穩定的威脅，大陸做這種毫無意義的宣示，只會引起不必要的緊張。牛山島位於平潭島以東，距離台灣的最短距離為牛山島到新竹南寮漁港，直線距離為119公里，與台北市的直線距離大約165公里，島上設有牛山島燈塔，是船舶進出台灣海峽重要的助航標誌。

據解放軍東部戰區微博昨日消息，第73集團軍某旅防化分隊近日前往陌生地域展開噴火訓練，進行各種課目考核，錘煉防化分隊在野外條件下的作戰技術水平。在指揮員一聲令下，噴火兵迅速佔據有利地形，扣動扳機噴射數十米的火燄直撲靶位，目標區域瞬間化為一片火海。

此次實噴訓練從嚴從難，噴火兵需根據不同環境，綜合考慮風速、風向等自然因素，靈活選擇射擊方式、調整射擊角度，從火燄出膛到噴射完成只有短短2、3秒，但對噴火兵的心理素質和操作能力都是極大的考驗，噴射不成功就意味着暴露，故必須確保能一打即中。本報綜合報道