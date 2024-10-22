烏軍轉型僱傭 充當歐美前驅

烏克蘭總統澤連斯基把他的「勝利計劃」交烏克蘭國會審議，同時亦將計劃多番提交歐盟和美國，尋求採納。該計劃包含以下各點：

烏克蘭要求獲邀加入北約，北約提供更多軍援，尤其是遠程攻擊武器，也包括防空系統以抵擋俄羅斯的導彈攻擊，與北約分享情報，准許烏克蘭侵佔俄本土的領域等。這個計劃基本沒有新意。一是加入北約；二是使用北約武器攻俄國土；三是侵佔俄國土。除了第一外，其餘二者都已執行，只是用北約武器還受美國掩飾。

替霸權主義擴張服務 最關鍵的是加入北約。北約任何一成員國被侵略，北約整體便要參戰。澤連斯基要求獲邀加入北約，不過是要北約與俄開戰。北約32國現時沒有共識，此所以多番推搪。澤連斯基怎樣游說，仍不得逞，但相信北約與美國會同意烏克蘭使用北約供應遠程武器攻擊俄本土，維持代理人的戰爭。

澤連斯基同時向北約建議，烏國有豐富的礦產資源和肥沃土地，可與北約的夥伴共同開發。而烏克蘭久經戰爭洗禮的老兵亦可替北約對付俄羅斯。他是把烏克蘭出賣來利誘北約。

烏克蘭軍隊及情報部門早已受北約指揮，烏克蘭特種部隊出現在西非，已顯示烏克蘭的軍情人員已納入美國軍方網絡，替美國及北約工作。澤連斯基今次公開地呼籲北約用烏軍對抗俄羅斯，不限於烏克蘭或俄羅斯，實際上認定了烏軍作為美國與北約僱傭軍的作用。今後應可看到烏克蘭軍情人員在美國和北約的前線執勤，擔當美歐各國不願承擔的軍事和暗殺行動。

澤連斯基扶持的烏克蘭新納粹主義者，不僅成為烏軍的重要組成，且正成為美國與北約的特種部隊，為美國霸權主義的擴張服務。美國用北約名義在烏克蘭進行的軍事行動，便不單止着眼烏克蘭政權的軍事化、新納粹主義化，以及攻擊俄羅斯。更將會派遣往全球各地，逐步替代美國駐軍，替代美國不易控制的各地代理人勢力，成為替美國攻擊異己的近衞軍。今天主要是針對俄羅斯，下一步便會是伊朗、中國。

烏克蘭政權在澤連斯基把持下，變成戰爭機器。這應該是新冷戰的推動力，也會是其特殊形態了。烏國現時應已是西方陣營中僅次美國的最大軍隊，澤氏和其背後的新納粹主義者會否以此提升烏克蘭在歐美北約陣營的角色、影響力與控制權？

研究院院長 陳文鴻