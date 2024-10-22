兩岸國際

日茨城掃帚草踏觀賞佳期
日本茨城縣常陸那珂市的國營常陸海濱公園內的掃帚草，近日迎來一年一度觀賞佳期，預計持續一周。約4萬株掃帚草已開始轉紅，一片片山坡被染得漸紅漸綠，吸引大量遊客觀賞。公園管理中心介紹，進入10月後，氣溫持續偏高，觀賞佳期較原先預測晚，但數量比去年增加，更具觀賞性，希望民眾能欣賞顏色的變化。
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