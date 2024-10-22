奶茶代酒零食熱捧 年輕人婚宴反傳統

傳統婚宴喜慶且隆重，往往顯得格外莊嚴和昂貴。內媒周日報道，不少當代年輕人舉行婚宴時不再遵從傳統，而是選擇加入許多新元素，例如以奶茶代酒、零食上桌，並根據個人喜好布置婚宴現場，展現出創意和對新鮮事物的高度包容，同時不失儀式感。

社群平台上最近關於「奶茶敬親友」等話題引起熱議，更有不少網友晒出的備婚攻略必有奶茶一詞。剛辦完婚禮的婷婷對婚禮奶茶十分滿意，她認為比起傳統敬酒環節，酒後不便駕車且多喝會傷身體，還是「小甜水」比較適合，既安全又好看。

品牌主動拓展商機 報道指，若奶茶品牌名字中帶有「喜」和「幸福」等好兆頭，則更添喜慶和受新人歡迎。另有部分奶茶品牌根據這一現象專門推出「婚禮計劃招募」活動，徵集婚宴奶茶需求，主動拓展差異化場景，設計出喜慶、浪漫和富有美好寓意的包裝，疊加高效的團餐服務能力，為年輕人喜宴留下更甜蜜的回憶。

辣條接親 寓意熱鬧 除了奶茶，內地經典零食辣條也出現在接親遊戲、伴手禮等多個環節。喜慶包裝加上火辣口味，也蘊含了新人日子紅火熱鬧的寓意；另有新人準備火鍋作為招待來賓的膳食，比起傳統的婚宴菜餚，火鍋更貼合所有人的口味。布置方面，年輕新人十分在意是否能在婚禮中添加自己的喜好，包括將玩偶作為婚禮裝飾、伴娘手腕花及伴郎胸花改造成首辦模型。本報綜合報道