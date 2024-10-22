普拉博沃內閣名單出爐 歷來最龐大

【本報綜合報道】印尼總統普拉博沃周日上任後宣布新內閣名單，共設48個部門，包括109名部長、副部長和國家機構負責人，是當地歷來最龐大的內閣，新內閣昨日宣誓就職。

新內閣名單中，維多多政府的財政部長慕燕妮、經濟事務統籌部長艾爾朗加、能源與礦產資源部長巴赫里爾（Bahlil Lahadalia）獲留任。大印尼運動黨的蘇吉奧諾（Sugiono）出任外交部長，他曾經是陸軍特種部隊要員。普拉博沃曾表示要組建一個強大的政府，團結印尼多元文化社會和不同政治利益，他以印尼國旗顏色將內閣命名為「紅白內閣」。

韓正出席儀式 提關係發展 中國國家副主席韓正周日在雅加達出席普拉博沃就職儀式並會面，韓正就下階段兩國關係發展提出3點建議，包括打造高水平戰略互信，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持；深化全方位互利合作，讓合作成果惠及更多民眾；開展更緊密國際協作，推動全球治理朝更公正合理的方向發展。