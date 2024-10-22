日本眾議院10‧27選舉 民調料自民黨減50席

【本報綜合報道】日本眾議院選舉下周日舉行，最新民調顯示自民黨和公明黨的執政聯盟能否維持過半議席仍不明朗，預估自民黨可能從選舉公告發布前的247席，減少約50議席。

《朝日新聞》上周六和周日透過電話與網絡訪問約36萬名選民。最大在野黨立憲民主黨有機會從目前的98席大幅增加；國民民主黨和令和新選組的選情也被看好。

獲過半數將視為勝選 眾議院選舉包括單一選區289席及比例代表選區176席，過半數議席為233席。近幾名首相如安倍晉三、岸田文雄和石破茂都把執政聯盟能否獲過半數議席視為大選「勝負線」。

自民黨選區議席方面，預估將從目前的182議席大幅減少約40席左右；比例代表選區也將少於公告前的65席，預估會減少約10席。自民黨自從2012年眾議院選舉重新奪回執政權以來，一直保持單獨過半，但這次選舉可能不保。惟在調查時，仍有約四成選民尚未明確表達投票意向，因此今後情勢仍有可能變化。