特朗普客串炸薯條 賀錦麗生日P拉票

主攻關鍵搖擺州 各出奇謀 美國總統選舉進入倒數階段，兩位候選人賀錦麗和特朗普周日繼續主攻關鍵搖擺州拉票，特朗普在賓夕凡尼亞州的麥當勞「客串」員工，一嘗炸薯條滋味。賀錦麗則到喬治亞州慶祝60歲生日，爭取黑人選民支持。

特朗普在賓夕凡尼亞州郊區的一間麥當勞，脫下西裝外套，繫上黑色圍裙炸薯條，親自遞給購餐車道的顧客，數千人站在麥當勞對面的街道圍觀。特朗普說，這是他一生都想做的事，「我喜歡這份工作，非常有趣」。他曾稱，到麥當勞的部分原因是為了嘲諷賀錦麗，她聲稱自己在加州讀大學時在麥當勞打工，特朗普則質疑她從未在麥當勞工作。特朗普競選團隊在社交平台「X」上傳特朗普「工作」的影片，寫道：「特朗普在麥當勞的正式工作時間比賀錦麗還要長！」

特質疑賀未曾在麥當勞打工 賀錦麗的發言人指特朗普搞這種噱頭是因為他已經走投無路，他只會撒謊，無法理解打暑期工的意義，他靠父親獲得數百萬美元，這些錢卻被他揮霍殆盡。

賀錦麗當日到喬治亞州亞特蘭大的兩座黑人教堂，呼籲選民提早投票，著名黑人視障唱手史提夫旺德（Stevie Wonder）為她獻唱生日快樂歌，呼籲選民在投票時着眼大局。

分析指，賀錦麗需要在密歇根州底特律和喬治亞州亞特蘭大等非白人佔多數的城市及其周邊郊區取得強勁成績，才能重演拜登2020年在上述兩個搖擺州的勝利。本報綜合報道