指控朝派兵援俄 澤連斯基促盟友回應

韓召俄使抗議朝軍參戰

澤連斯基表示，有充足的衞星和影像證據表明北韓不僅向俄羅斯運送裝備，還有準備部署的士兵。他指出北韓更多的參與只會對所有人有害，烏方感謝沒有坐視不理並坦率地談論俄朝合作的國家領導人，期望烏克蘭的合作夥伴對此做出正常、誠實、強烈的反應。澤連斯基續稱如果世界現在保持沉默，而烏軍必須在前線與北韓士兵交戰，就像烏軍必須防禦伊朗的見證者無人機攻擊，肯定不會給世界上任何人帶來好處，只會延長戰爭。