指控朝派兵援俄 澤連斯基促盟友回應
【本報綜合報道】烏克蘭和南韓近日指控北韓已向俄羅斯派出地面部隊，準備部署到烏克蘭戰場參戰。烏克蘭總統澤連斯基周日指，北韓的行動意味實際上再多一個國家加入烏克蘭戰事，敦促夥伴國家作出強烈回應。
韓召俄使抗議朝軍參戰
澤連斯基表示，有充足的衞星和影像證據表明北韓不僅向俄羅斯運送裝備，還有準備部署的士兵。他指出北韓更多的參與只會對所有人有害，烏方感謝沒有坐視不理並坦率地談論俄朝合作的國家領導人，期望烏克蘭的合作夥伴對此做出正常、誠實、強烈的反應。澤連斯基續稱如果世界現在保持沉默，而烏軍必須在前線與北韓士兵交戰，就像烏軍必須防禦伊朗的見證者無人機攻擊，肯定不會給世界上任何人帶來好處，只會延長戰爭。
南韓國家情報院上周五公開證據指控北韓派遣地面部隊到俄羅斯，準備部署到烏克蘭作戰。南韓第一副外長金洪昨日下午召見俄羅斯駐南韓大使季諾維也夫抗議。中國外交部發言人林劍稱，中方的立場是一異明確，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：