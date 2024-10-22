以色列誓斷真主黨財路 空襲黎巴嫩首都

「卡德哈桑協會」難逃劫數 以色列周日晚空襲黎巴嫩首都貝魯特南部市郊、東部及東北部等地，多個與真主黨有關的金融機構「卡德哈桑協會」分支機構。美國總統特別協調員霍克斯坦昨日訪問貝魯特，與黎巴嫩官員討論可能的外交解決方案，以色列據報向白宮提出了結束黎巴嫩戰爭的要求。

以軍在空襲前，向黎巴嫩24個地區平民下達撤離命令，要求相關地區的民眾遠離「卡德哈桑協會」相關場所。撤離令發出後貝魯特不少人逃命，交通出現擠塞。在沿海城市賽達，撤離令引發流離失所的民眾恐慌，紛紛離開由學校改建的避難所，徒步前往海邊或其他地區。

傳向白宮提出停戰要求 「卡德哈桑協會」正被美國及沙特阿拉伯制裁，美國財政部指真主黨利用協會掩蓋金融活動並進入國際金融體系。以色列高級情報官員就指，協會為真主黨運作提供資金，是真主黨金融網絡不可或缺的組成部分。「卡德哈桑協會」為黎巴嫩民眾提供小額貸款等金融服務，被當地人視為銀行。

美國新聞網站「Axios」引述消息指，以色列總理內塔尼亞胡心腹、以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）上周四將停戰文件交給霍克斯坦，文件出自德爾默與以色列國防部和以色列國防軍的討論。以色列其中一個要求是允許以軍參與「積極執法」，以確保真主黨不會在黎巴嫩南部邊境的地區重新武裝和重建軍事基礎設施。此外，以色列還要求空軍在黎巴嫩領空自由行動。

一位美國官員指，黎巴嫩極不可能同意條件，因為將大大損害黎巴嫩主權。黎巴嫩議會議長貝里直言，霍克斯坦來訪是「美國大選前為黎巴嫩戰爭達成解決方案的最後機會」。以色列國防部長加蘭特到北部邊境探望前線士兵，指以色列正在從擊敗敵人轉向摧毀敵人，將針對炸毀真主黨的地道和彈藥庫，目標是徹底清除以色列北部的安全威脅，令居民能夠安心重返家園。

以證實裝甲旅長遭炸死 以軍周日證實，第401裝甲旅旅長達克薩（Ehsan Daqsa）在加薩地帶北部因炸彈襲擊喪生，成為以軍在加薩戰事中喪生的最高級軍官之一。41歲的達克薩率軍在賈巴利亞對哈馬斯持續進攻，期間他與3名軍官走出坦克，前往一個觀察點視察情況，結果遭到爆炸裝置襲擊。達克薩當場死亡，同行3名軍官受傷。本報綜合報道