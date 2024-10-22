公務員考試逾108萬人報名

最熱門崗位 3634人爭一席

報名人數最多、過審人數最多、競爭比最高的崗位，均為北京中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下一職，此職位招錄一人，條件很寬泛，基本本科生以上都可報考，目前有6,492人報名，3,634人過審。國家知識產權局商標局審查部門（三）一級主任科員及以下一職，和河北出入境邊防檢查總站石家莊邊檢站一級警長及以下（二）一職的競爭亦激烈，分別排第二及三。廣東省職位亦有逾8.5萬人報名，近6萬人通過審查，最熱職位競爭比為772:1。