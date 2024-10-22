京山區飄雪花 未達初雪標準
【本報綜合報道】強冷空氣在過去周末帶來大幅降溫，北方多地感受到初冬寒冷，北京部分山區飄雪，但氣象部門判斷未達初雪標準。上一股冷空氣的影響周日才結束，新一股冷空氣昨日「無縫銜接」。中央氣象台預計，中東部地區將先後出現3至6℃降溫，局部地區降幅超過8℃。
在足夠低的氣溫中，北方多地雪花登場。內蒙古、山西等地周日出現雨雪天氣，太原觀測到雨夾雪，是當地今年下半年初雪，也是1951年以來最早初雪。「北京真的下雪了」的消息同日衝上熱搜，位於北京門頭溝區的百花山國家級自然保護區飄起雪花，路邊車輛覆上一層薄雪。但北京市氣象局指出，當日北京的降雪很難達到初雪標準，包括全市20個人工站逾半觀測到降雪；城區5站均觀測到降雪，或其中3個或以上站點觀測到降雪，且至少一個站降雪量達0.1毫米或以上。降溫區主要出現在內蒙古、甘肅中南部、寧夏等地，但和上一股冷空氣相比，此輪強度稍弱。
福建遼寧現海水倒灌
此外，福建廈門、遼寧盤錦等地近日出現海水倒灌現象，中央氣象台正研級高工周冠博指與天文大潮有關，導致海水水位升高。盤錦市大窪區二界溝因海水倒灌導致部分街道積水嚴重，部分低窪房屋被淹，居民在高處避險。多部門啟動應急響應，協助居民排水疏澇，未有傷亡報告。
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