國產葡萄扮晴王 差價10倍靠包裝

盒印日文夠多 即成進口水果 中國進口水果愈來愈豐富，但不少宣稱來自異國他鄉的水果其實可能有假，只是換上外國文字包裝魚目混珠，甚至貼上假冒外國品牌標籤，從而賺取高達10倍的差價。

央視記者在北京水果批發市場發現多款國產「陽光玫瑰」提子，每公斤價格約6至10元（人民幣‧下同，約6.6至11港元）。然而，「進口陽光玫瑰」價格高達每公斤66元（約72.6港元）。商家稱「進口陽光玫瑰」是日本「香印」和「晴王」提子的統稱。記者購買一箱商家「進口陽光玫瑰」，發現包裝上印有清晰的日文，卻未標註相關產品資訊。

日僅准蘋果梨出口到華 根據海關總署上月2日公布的獲准進口新鮮水果種類名錄，日本予以准入中國的水果品類目前只有蘋果和梨，意味「進口陽光玫瑰」不可能是真正的日本進口提子。有長期從事進口水果批發的業內人士稱，只需在包裝上突出外國文字等元素，再裝上國產葡萄，就成為所謂的進口水果。廣東廣州大型水果批發市場內有人兜售進口水果包裝禮盒，只需數元便可購得，單是「晴王」便有3款。

除了換包裝冒充進口水果，一些商家還利用外國品牌的標籤造假。在北京水果批發市場內，記者發現有工人將原本貼上「sweetC」標籤的進口橙，換上了「2PH」、「CITRUS」字樣的標籤。「2PH」是澳洲橙的品牌，而「sweetC」則是南非橙，而兩者差價達5至10倍。

冒外國品牌標籤 拘11人 有電商平台商店公然售賣水果品牌標籤貼，不久前上海警方查出河南鄭州一對夫婦在沒有取得品牌授權下，私自委託印製廠印刷假冒品牌的水果商標，並通過電商平台銷售，2002年起已售出近500萬枚，涉案11人已移交檢察機關審查起訴。本報綜合報道