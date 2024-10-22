男嬰遭販賣獲救 中介落網招供

警情通報指，李姓送養人（女，18歲，外省在江陰務工）本月6日生下一子，因無力撫養，通過表姐夫在網上尋找領養人。蘇男看到相關訊息後，聯絡到外省有領養需求的馮姓夫婦，上周六晚在江陰當面交易。公安機關迅速成立專案組趕赴外省，在當地公安機關協助下，將收買嬰兒等人抓獲，安全解救嬰兒。相關犯罪嫌疑人已依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中，涉及在其他省市的犯罪線索，公安機關將徹查到底。