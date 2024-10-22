男嬰遭販賣獲救 中介落網招供
【本報綜合報道】江蘇江陰市公安局周日表示，接獲群眾報稱發現疑似販賣嬰兒線索後，已第一時間把22歲蘇姓男疑犯控制並帶回公安機關。蘇男對充當中介，促成買賣嬰兒交易並獲取非法利益的犯罪事實供認不諱。
警情通報指，李姓送養人（女，18歲，外省在江陰務工）本月6日生下一子，因無力撫養，通過表姐夫在網上尋找領養人。蘇男看到相關訊息後，聯絡到外省有領養需求的馮姓夫婦，上周六晚在江陰當面交易。公安機關迅速成立專案組趕赴外省，在當地公安機關協助下，將收買嬰兒等人抓獲，安全解救嬰兒。相關犯罪嫌疑人已依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中，涉及在其他省市的犯罪線索，公安機關將徹查到底。
5人被採刑事強制措施
知名打拐人士上官正義上月在網上舉報，河南省商丘市夏邑西關中醫院涉及非法代孕行為。夏邑縣人民政府日前發公告稱，公安機關已對5名涉案人員採取刑事強制措施。紀檢監察機關對相關責任人立案查處，下一步將加快案件查辦進度，依法依紀作出處理。
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