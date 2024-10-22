加企向華購6貨船 首次以人民幣結算

【本報綜合報道】中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船，日前與全球最大獨立貨櫃船租賃公司加拿大Seaspan在上海簽訂6艘自主研發的13,600TEU（標準貨櫃）大型貨櫃船建造合約。單艘造價1.8億美元（約14億港元），合約總額達10.8億美元（約84億港元）。訂單破天荒採用人民幣結算，是國際公司首次直接以人民幣在中國造船企業下單的大額合約。

相關合約總額84億 貨櫃船是由滬東中華造船自主研發的綠色環保型貨櫃船，總長約336米，型闊51米，型深30.2米，最大裝箱量可達14,132個標準貨櫃，並提供2,000個冷藏櫃位。貨櫃船裝備脫硫塔和節能裝置，可滿足後續綠色燃料改裝需求。滬東中華造船今年已接獲15艘大型貨櫃船訂單，合約總額超過180億元人民幣（約199億港元），計劃於2026至2028年間陸續完工交付。

美國對加拿大的外交施壓，使中加開展貿易合作時面臨諸多挑戰。然而，Seaspan仍選擇與滬東中華造船簽訂這份重大合作訂單，並採用人民幣作為結算貨幣，展示滬東中華造船在國際市場上的競爭力和影響力。