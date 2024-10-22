台海過航全程跟監 解放軍警戒美加艦

解放軍東部戰區「聯合利劍-2024B」圍台軍演結束一周後，兩艘美國及加拿大軍艦前日過航台海，東部戰區全程跟監警戒。中方堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁威脅中國的主權和安全。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校昨日凌晨表示，美國希金斯號驅逐艦及加拿大溫哥華號護衞艦過航台灣海峽並公開炒作。東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。

中國外交部發言人林劍強調，台灣是中國領土不可分割一部分，台灣問題不是「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。

美國海軍第7艦隊指，希金斯號和溫哥華號例行穿越台海，途經根據國際法適用公海航行和飛越自由的水域，表明美國和加拿大致力於維護所有國家的航行自由原則，國際社會在台海的航行權利和自由不應受到限制，美國反對任何不符合航行、飛越和其他合法使用海洋和空中自由的主權或管轄權主張。台灣軍方稱，美國及加拿大軍艦各一艘由南向北駛經台灣海峽，台軍全程掌握周邊海空域動態，狀況正常。

美陸軍艦艇 隨時候命不足40% 美國政府問責局上周三發表報告，指陸軍後勤艦艇保養不善，能隨時執行任務的艦艇比例不足40%，限制陸軍滿足印太戰區任務要求的能力。報告顯示，美國陸軍政策要求隨時執行任務艦艇比例為90%，但現實情況遠遠不達標。陸軍艦艇數量從2018年減少近一半，截至本年5月由134艘銳減至70艘。報告指出，巨大的維護挑戰導致艦艇戰備狀態較低，而艦艇老化、供應短缺和零件過時令情況更惡化。陸軍考慮租賃民用船隻擴充現有艦隊，並把所有船隻調往太平洋。本報綜合報道