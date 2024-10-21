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台中學時間膠囊埋8年變爛泥
台灣傳媒上周五報道，桃園市立中興國中一批畢業生8年前在學校操場埋下一箱時間膠囊，原定本月底校慶展出，詎料校方近日挖出時，發現裏面浸滿泥水（左圖），紙本資料、照片嚴重受損（右圖）。有校友得知後，自嘲時間膠囊和其夢想一樣變成一攤爛泥。
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