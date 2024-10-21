公民在菲食店遭槍殺 中方促盡快緝拿兇手

華使晤菲內長 談執法合作

當地媒體曝光槍手駕車破門潛逃畫面，案發時一名華人男子向另一華人男子連開7槍致對方死亡，警方稱死者的手和胸部中了4槍。有居住當地超過20年的華人指，儘管菲律賓對槍枝有管制措施，但部分人仍能透過非法手段購買，而在菲律賓生活的華人平常須盡量減少接觸陌生人，去陌生地方亦要攜帶保鏢。