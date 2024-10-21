馬斯克為特朗普拉票 日送780萬予簽請願選民

措施維持直到大選日

美國政治行動委員會由馬斯克創立及資助，鼓勵搖擺州傾向特朗普的共和黨支持者登記投票，並於近日在網上發起請願，要求簽名者支持言論自由和擁槍權。馬斯克上周六親身到屬於關鍵搖擺州的賓夕凡尼亞，他在活動上表示希望更多人了解這項請願，所以準備了一個「驚喜」，從當天起直到美國大選日，每天向一名簽署請願書的賓夕凡尼亞州登記選民派發100萬美元。當天，第一名得獎者是男子德雷爾（John Dreher），他自稱是馬斯克的忠實粉絲。