驅車撞首相官邸護欄被捕 日漢疑不滿選舉保證金制度
【本報綜合報道】日本一名男子前日向東京都自民黨總部投擲疑似汽油彈，並驅車撞首相官邸護欄被捕。疑犯79歲父親透露，兒子平時致力於反核電站活動，不滿選舉保證金制度。
有意參選 自學法律
49歲疑犯臼田敦伸大約15年前起，與父親臼田篤伸在埼玉縣川口市一起生活。臼田篤伸透露，兒子曾從事運輸工作，2011年福島第一核電站事故後致力參與反核電站活動。此外，臼田敦伸有意參加選舉，但認為保證金制度存在問題。他為了挑戰保證金制度而自學法律，獲得行政書士資格。
臼田篤伸推測兒子的作案動機，或許是對自民黨和公明黨執政聯盟的核電站政策與日俱增的不滿有關。他坦言，即使兒子犯案被捕是理所當然，但仍對事件感到震驚。
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