北韓導彈工程師 疑烏東援俄作戰

曾偕金正恩視察軍工廠重地 料助射朝製武器 烏克蘭和南韓近日指控北韓派兵支援俄羅斯攻烏後，日本傳媒前日報道，南韓國家情報院早前利用人臉識別技術，確認一名北韓導彈工程師正在烏克蘭東部前線參與俄羅斯導彈發射任務，該工程師很可能曾於去年陪同北韓領袖金正恩視察軍工廠。

報道指，南韓國情院利用臉部識別技術分析了一張相信拍攝於烏克蘭東部頓涅茨克地區附近的照片，該處是北韓製短程彈道導彈發射場，拍攝日期不詳，而照片中的一個人很有可能是去年8月陪同金正恩參觀一間製造移動式導彈發射器工廠的工程師。國情院認為派往烏克蘭的北韓工程師似乎支援俄軍發射北韓製造的武器，同時也尋求新技術。

韓媒昨日則披露，南韓人造衞星拍攝到俄羅斯艦艇運送北韓特種部隊兵力的影像。國情院上周五公布，確認北韓特種部隊參加俄烏戰事的資料，以及3張衞星圖片，一張拍攝到位於俄羅斯濱海邊疆區烏蘇里斯克的軍事設施，第二張顯示位於哈巴洛夫斯克的軍事設施，第3張則只寫「俄羅斯艦艇輸送北韓兵力相關活動」，沒有標註來源。

南韓衞星揭俄艦運送朝士兵 南韓官員指，沒有標註來源的衞星相片由南韓衞星所拍攝，捕捉到俄羅斯艦艇本月12日在北韓清津港進行運送朝兵的活動。國情院在圖像下方添加了一張圖片，是兩艘俄羅斯登陸艦經由北韓清津和咸興把北韓士兵運送到符拉迪沃斯托克的示意圖。南韓軍事偵察衞星拍攝的影像屬於軍事機密，官方部門和機構發布的新聞資料通常不使用這些影像，韓媒相信國情院發布的衞星圖片可能是政府衞星拍攝，而非軍用衞星。知情人士表示，南韓政府分析政府衞星和外國民用衞星拍攝的圖像等資料後，確認北韓調派特種部隊往俄羅斯。

美防長：倘事件屬實 情況堪憂 繼北約秘書長呂特早前表示，現階段無證據顯示在俄烏戰場上有北韓軍事人員出現後，美國國防部長奧斯汀前日表示，他無法證實有關北韓派遣軍隊到俄羅斯的報道，但指如果屬實，情況令人擔憂。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫上周四表示，現時有近1.1萬名北韓士兵在俄羅斯東部受訓，他們11月1日便準備好到烏克蘭作戰。北韓部隊將使用俄羅斯裝備和彈藥，首批2,600名士兵會部署到月前遭烏軍越境反攻的庫爾斯克州，未知其餘朝兵會調派到哪裏，烏方目前未全面掌握情況。本報綜合報道