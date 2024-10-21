晤德總理 土國總統促國際向以施壓

【本報綜合報道】土耳其總統埃爾多安與到訪的德國總理紹爾茨上周六進行會晤，並召開聯合記者會。埃爾多安在記者會上表示，雙方在會晤中就地區和全球問題交換了意見，在加薩和黎巴嫩問題上，埃爾多安稱悲劇仍在繼續，國際社會需加大對以色列施壓，必須立即促成永久停火。

德向土售武 允加強合作 埃爾多安稱，土耳其與德國在各個領域都有密切合作，雙邊貿易額已達500億美元（約3,900億港元），而未來的目標是達到600億美元（約4,680億港元）。在國防工業領域，希望兩國放下過去分歧，繼續加強合作。埃爾多安稱兩國致力於打擊恐怖主義，包括庫爾德工人黨和居倫運動，稱這些組織為兩國的公共安全帶來威脅。紹爾茨在記者會上表示，無論在全球問題還是雙邊關係，雙方進行的密切溝通和交流都十分重要。

紹爾茨稱，德國最近批准向土耳其出售武器，而未來還會繼續加強這一領域的合作。關於目前中東局勢，紹爾茨表示，各方必須為實現兩國方案和立即停火而努力。紹爾茨認為，以色列有權自衞，但必須遵守國際法。